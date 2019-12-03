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Зеленский дал звание Героя Украины двум сотрудникам СБУ, погибшим на Донбассе

Зеленский дал звание Героя Украины двум сотрудникам СБУ, погибшим на Донбассе

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины с вручением ордена “Золотая Звезда” полковникам Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову (посмертно), передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

Как говорится в сообщении Офиса, бойцы удостоены высокой награды за героизм и личное мужество, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

Ранее Глава государства выразил соболезнования родным и близким погибших героев.

Напомним, 1 декабря на линии соприкосновения на востоке Украины диверсионно-разведывательная группа врага совершила попытку прорыва в тыл позиций Объединенных сил. Командование ООС задействовало резервную группу, в состав которой входили Дмитрий Каплунов и Денис Волочаев. Во время боевого столкновения в результате взрыва мины бойцы получили ранения, несовместимые с жизнью, и погибли на месте.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Украина, награды, Владимир Зеленский
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