В штабе ООС сообщили о ситуации на участках разведения

КИЕВ. 3 декабря. УНН. На Донбассе на участке разведения № 1 осуществляется перевозка населения между восстановленным мостом и КПВВ “Станица Луганская”, а в районе населенного пункта Золотое Луганской области, осуществляются мероприятия по соблюдению режима “тишина”. В это время на участке разведения № 3 было изъято 4 взрывоопасных предмета. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, передает УНН.

Так, перевозка населения между восстановленным мостом и КПВВ “Станица Луганская” сегодня осуществлялось 1 автобусом и 2 электромобилями. Продолжают деятельность по оказанию помощи гражданским сотрудники Красного Креста.

Сообщается, что представители ГСЧС Украины провели ежедневное обследование местности по обе стороны от дороги в районе лесополосы и моста на наличие взрывоопасных предметов, а на дороге проходят снегоочистительные работы.

На участке разведения № 2, в районе населенного пункта Золотое Луганской области, обстановка остается стабильной. Осуществляются мероприятия по соблюдению режима “тишина”.

На участке разведения № 3, в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области, сегодня, силами и средствами ГСЧС Украины при обследовании территории было изъято 4 взрывоопасных предмета. Кроме того, разобраны 8 вспомогательных сооружений.

Отмечается, что все мероприятия в этой области по графику должны быть завершены 8 декабря этого года.

Напомним, в течение суток вооруженные формирования боевиков 2 раза нарушили режим прекращения огня.