ВАКС начал исследование доказательств по делу Насирова

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Высший антикоррупционный суд начал исследование доказательств по делу экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова и руководителя департамента ГФС Владимира Новикова. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП в Facebook.

"На заседании начато исследование доказательств, предоставленных стороной обвинения. Кроме того, в суде был допрошен один из свидетелей", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что следующее заседание, на котором продолжится исследование доказательств, запланировано на 9:15 11 декабря 2019 года.

Как уже сообщалось, бывший председатель ГФС Роман Насиров и руководитель департамента Владимир Новиков обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, экс-главе ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия).

Сторона обвинения считает, что бывший председатель Государственной фискальной службы Украины в течение 2015 - 2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины 8 созыва, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр".

Эти решения были приняты им с нарушением установленной законом процедуры, а именно при отсутствии надлежащего обоснования и законных оснований, повлекшее тяжкие последствия в виде не поступления обязательных платежей в государственный бюджет в сумме более 2 млрд грн.

Напомним, ВСУ закрыл производство по иску Насирова к ГФС Украины.