Рада приняла законопроект об отсрочке действия закона об уголовных проступках

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом проект закона № 2155 об отсрочке вступления в силу закона об уголовных проступках. Соответствующее решение поддержали 328 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проект Закона № 2155 о внесении изменений в раздела II “Переходные положения” Закона Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных преступлений” от 22 ноября 2018 г. № 2617-VIII “(относительно отсрочки времени вступления в действие) предусматривает усиление соблюдения режима законности, устранение рисков в правоприменении.

Так, закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений” должен вступить в силу с 1 января 2020 года, а законопроект предусматривает отсрочку вступления в силу до 1 июля 2020 года.

Напомним, 22 апреля 2019 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений” № 7279-д.

После этого, 24 апреля, законопроект был опубликован в официальном парламентском издании “Голос Украины”.