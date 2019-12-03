Регистрация | Вход |
USD: 23,97 -0,0633  EUR: 26,33 -0,1248 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 03 декабря 2019 20:08
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В ЮНИСЕФ рассказали, в каких сферах правительство делает недостаточно для жителей Донбасса
В ЮНИСЕФ рассказали, в каких сферах правительство делает недостаточно для жителей Донбасса
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3360
Версия для печати

Рада приняла законопроект об отсрочке действия закона об уголовных проступках

Рада приняла законопроект об отсрочке действия закона об уголовных проступках

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом проект закона № 2155 об отсрочке вступления в силу закона об уголовных проступках. Соответствующее решение поддержали 328 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проект Закона № 2155 о внесении изменений в раздела II “Переходные положения” Закона Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных преступлений” от 22 ноября 2018 г. № 2617-VIII “(относительно отсрочки времени вступления в действие) предусматривает усиление соблюдения режима законности, устранение рисков в правоприменении.

Так, закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений” должен вступить в силу с 1 января 2020 года, а законопроект предусматривает отсрочку вступления в силу до 1 июля 2020 года.

Напомним, 22 апреля 2019 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений” № 7279-д.

После этого, 24 апреля, законопроект был опубликован в официальном парламентском издании “Голос Украины”.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.