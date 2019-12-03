Гончарук представил нового председателя Госгеокадастра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Премьер-министр Алексей Гончарук представил нового председателя Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Дениса Башлыка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

“Премьер-министр Украины Алексей Гончарук представил нового Председателя Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Дениса Башлыка”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что перед новым руководителем поставлена задача провести тотальную проверку и очистить службу от всех, с кем у людей ассоциируется коррупция в Госгеокадастре. Обновлять руководящий состав будут через прозрачные открытые конкурсы. Кроме того, в следующем году премьер-министр поручил завершить ортофотосъемку, что станет основой для наполнения кадастров и создаст Big data, что необходимо для эффективного запуска земельной реформы.

“Если вы порядочные и профессиональные люди, готовые работать, то, пожалуйста, помогайте новому руководителю. Должны вместе избавиться от коррупции и „схематозов“. Если не согласны — уже увольняйтесь. Не будем терять времени”, — обратился Алексей Гончарук к трудовому коллективу.

Напомним, Денис Башлык стал новым главой Госгеокадастра 28 ноября 2019 года.