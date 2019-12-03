Планы власти по заработку с продажи "Укрспирта" резко сократились с 6-7 до 2-3 млрд грн

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Поступления от продажи заводов ГП “Укрспирт” составят 2−3 млрд грн. Об этом 3 декабря на брифинге заявил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий, передает УНН со ссылкой на “НВ Бизнес”.

“Приватизацию нужно провести до 1 июля 2020 года. В правке к закону ко второму чтению обозначено, что он вступает в действие 1 июля 2020 года (законопроект № 2300 о спиртовой реформе — ред.). После его принятия у нас будет еще год, когда будет действовать запрет на строительство новых заводов, для продажи тех 10−20% заводов, которые останутся неприватизированными”, — сказал он.

Полностью завершить приватизацию планируется до 1 июля 2021 года, уточнил чиновник.

“Мы оцениваем поступления от приватизации предприятий „Укрспирта“ в 2−3 млрд грн”, — добавил Высоцкий.

Однако, ранее во время пресс-конференции в Кабмине врио директора ГП “Укрспирт” Сергей Блескун заявил о том, что приватизация предприятия позволит привлечь в госбюджет 6-7 млрд.

В Офисе Президента также озвучивали цифру куда более привлекательную, чем ту, что прозвучала сегодня.

“По нашим оценкам, приватизация „Укрспирт“ принесет нам не меньше 5 млрд грн”, — заявила 28 октября заместитель председателя ОП Юлия Ковалив.

В Минфине же, еще на стадии работы над законопроектом № 2300, который и предполагает приватизацию ГП, честно констатировали отсутствие финансово-экономический обоснования будущего процеса продажи госактива.

Но, несмотря на это, сегодня ВР приняла “спиртовой” проект ЗУ (№ 2300) во втором чтении. “За” проголосовали 284 депутата, большинство из которых — “Слуги народа”.