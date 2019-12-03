Украина пытается договориться с Путиным, но он понимает только язык силы НАТО - Пристайко

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Президент России Владимир Путин до сих пор уважает и учитывает силу альянса (НАТО), и это единственный язык, который он понимает. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в Лондоне на конференции NATO Engages, передает УНН.

"Он до сих пор ценит и уважает силу альянса, это на самом деле единственный язык, который он понимает. Довожу до вашего ведома, что мы пытаемся достичь каких-то договоренностей, все мы. Однако на самом деле он понимает только этот язык", - сказал Пристайко.

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Как ранее УНН сообщал, что Пристайко находиться с рабочим визитом в Лондоне с целью проведения двусторонних встреч с министрами стран-членов и партнеров НАТО, а также участия в конференции "NATO Engages", которая пройдет на полях встречи лидеров Альянса.