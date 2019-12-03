ВР приняла закон о верификации госвыплат с предложениями Зеленского

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом, с учетом предложений Президента Украины Владимира Зеленского, проект закона №1231 о верификации и мониторинге государственных выплат. Соответствующее решение поддержали 248 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Проект этого закона №1231 направлен на законодательное урегулирование основных правовых и организационных основ осуществления верификации государственных выплат в Украине.

По мнению инициаторов, это будет способствовать повышению адресности государственных выплат, оптимизации бюджетных расходов.

Так, согласно предложениям Президента, сохраняется право предоставления Национальному агентству по предупреждению коррупции непосредственного автоматизированного доступа к Государственному реестру вещных прав на недвижимое имущество и Единому государственному реестру юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований соответственно.

Ранее УНН сообщал, что Президент Владимир Зеленский вернул в парламент с предложениями закон "О верификации и мониторинге государственных выплат".