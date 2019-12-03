Пристайко: политика РФ - это терроризм государственного уровня

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что нет разницы между угрозой терроризма для Европейского союза и РФ, ведь политика последней и является терроризмом самого высокого - государственного уровня. Об этом он заявил во время конференции NATO Engages в Лондоне, комментируя вопрос модератора, передает УНН.

"Когда вы спрашиваете, терроризм или РФ (что является угрозой для НАТО) - я не вижу разницы. Террорист - это тот, кто применяет силу для достижения определенных политических целей. Вы хотите сказать, что Россия не делает то же? Она убивает украинцев, она применяет биологическое и химическое оружие в ЕС. Россия это делает для достижения определенных политических целей. Поэтому, политика РФ - это терроризм самого высокого - государственного - уровня", - отметил Пристайко.

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Напомним, президент Франции заявил, что враг НАТО - терроризм, а не Россия или Китай, и призвал НАТО к более тесному взаимодействию с России.