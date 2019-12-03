Россия напала на Украину и Грузию из-за нерешительности НАТО - Пристайко

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В НАТО допустили большую ошибку на саммите в Бухаресте, когда отсрочили вступление Украины и Грузии в Альянс. Об этом на конференции NATO Engages в Лондоне заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает УНН.

“Мне понадобилось время, чтобы в дипломатический способ выразить: то, что произошло в Бухаресте (на саммите в 2008 году), по моему мнению, было большой ошибкой. Сначала нам было обещано членство, потом была идея относительно Плана действий по членству Украины и Грузии. Прошло более 10 лет, и нас не пригласили ни к дорожной карте, ни к членству. Я считаю, что нерешительность НАТО позволила Москве сначала вторгнуться в Грузию, а шесть лет спустя — уже в Украину”, — подчеркнул министр.

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Отметим, что 20-й саммит стран-членов НАТО состоялся 2-4 апреля 2008 года в Бухаресте (Румыния). На повестке дня стоял вопрос присоединения к ПДЧ Украины и Грузии. Была принято декларация, в которой признавалось право Украины на вступление в Североатлантический альянс, однако План действий по членству (ПДЧ) тогда не было предоставлен.

Как передавали другие СМИ, на этом саммите президент России Владимир Путин высказал мнение Джорджу Бушу, что “Украина — это даже не государство!” и намекнул, что в случае вступления Украины в НАТО, Россия может начать отторжение Крыма и Восточной Украины.

Напомним, нардепы приняли заявление о предоставлении Украине ПДЧ в НАТО.