Трамп о нормандской встрече: есть вероятность, что будет достигнут значительный прогресс

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп считает, что Украина с Россией могут достичь значительного прогресса во время саммита "нормандской четверки". Об этом он заявил во время выступления на саммите НАТО в Лондоне, передает УНН.

"Я считаю, ситуация, которая сложилась в Украине - очень важна. Предстоящая встреча России с Украиной - очень важна. Есть вероятность, что будет достигнут очень большой прогресс. Это важно как для Украины, так и для России. Потому что боевые действия продолжаются очень давно и слишком долго. Эта встреча - это сильная хорошая возможность", - отметил Трамп.

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Напомним, нормандская встреча запланирована на 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Ожидается первая встреча Президента Украины Владимира с Зеленского с президентом РФ.

Последний раз встреча в нормандском формате в уровне глав государств состоялась 19 октября 2016 года в Берлине.