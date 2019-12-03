Регистрация | Вход |
USD: 23,97 -0,0633  EUR: 26,33 -0,1248 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 03 декабря 2019 23:11
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В ЮНИСЕФ рассказали, в каких сферах правительство делает недостаточно для жителей Донбасса
В ЮНИСЕФ рассказали, в каких сферах правительство делает недостаточно для жителей Донбасса
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5400
Версия для печати

Трамп о нормандской встрече: есть вероятность, что будет достигнут значительный прогресс

Трамп о нормандской встрече: есть вероятность, что будет достигнут значительный прогресс

Дональд Трамп

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп считает, что Украина с Россией могут достичь значительного прогресса во время саммита "нормандской четверки". Об этом он заявил во время выступления на саммите НАТО в Лондоне, передает УНН.

"Я считаю, ситуация, которая сложилась в Украине - очень важна. Предстоящая встреча России с Украиной - очень важна. Есть вероятность, что будет достигнут очень большой прогресс. Это важно как для Украины, так и для России. Потому что боевые действия продолжаются очень давно и слишком долго. Эта встреча - это сильная хорошая возможность", - отметил Трамп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский собрал совещание по подготовке к встрече "нормандской четверки": детали

Напомним, нормандская встреча запланирована на 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Ожидается первая встреча Президента Украины Владимира с Зеленского с президентом РФ.

Последний раз встреча в нормандском формате в уровне глав государств состоялась 19 октября 2016 года в Берлине.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Украина, Нормандский формат, Дональд Трамп

В тексте упоминаются

Трамп Дональд
Трамп Дональд
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.