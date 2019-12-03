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Парламентарии присудили педагогам ежегодные премии ВР

Парламентарии присудили педагогам ежегодные премии ВР

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Парламентарии приняли в целом проект постановления о присуждении ежегодной Премии Верховной Рады Украины педагогическим работникам. Соответствующее решение поддержали 318 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Так, 318 народных депутатов приняли проект постановления №2495 и присудили 30 премий педагогическим работникам общеобразовательных, профессионально-технических, дошкольных и внешкольных учебных заведений.

Управление делами Аппарата ВР должно обеспечить изготовление дипломов лауреата ежегодной Премии Верховной Рады педагогическим работникам общеобразовательных, профессионально-технических, дошкольных и внешкольных учебных заведений и выплату ее денежной части.

Однако размер премий не указан.

Напомним, лучшим учителем Украины в 2019 году стала Наталья Кидалова, которая победила среди 3 тыс. учителей со всей Украины, которые принимали участие в конкурсе Global Teacher Prize Ukraine.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, премии, учитель
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