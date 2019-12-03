Трамп считает, что США ладят с Россией

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп, комментируя свои взгляды на отношения НАТО с Россией, заявил, что Соединенные Штаты хорошо ладят с российской стороной. Об этом он сообщил во время встречи с президентом Франции Эмануэлем Макроном на полях саммита в Лондоне, передает УНН.

“Мы ладим с Россией... Я чувствую, что мы можем ладить с Россией”, — сказал президент.

Он считает, что хороших отношений США и России хотят и россияне.

После этого Трамп отметил, что так же думает и президент Франции Эммануэль Макрон, и они ранее уже обсуждали этот вопрос.

Напомним, президент Трамп считает, что Украина с Россией могут достигнуть значительного прогресса во время саммита “нормандской четверки”.