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В Раде отреагировали на вероятный призыв Венгрии в РФ по нацменьшинствам в Украине

В Раде отреагировали на вероятный призыв Венгрии в РФ по нацменьшинствам в Украине

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Если сообщение об обращении венгерского парламента в Госдуму РФ с предложением о сотрудничестве по защите прав нацменьшинств в Украине окажется правдой - он не останется без реагирования Верховной Рады. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат "Слуги народа", пока председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко, передает УНН.

"Конечно, верить российским СМИ не хочется ... Но если сообщение об обращении венгерского парламента в Госдуму РФ с предложением о сотрудничестве в сфере защиты прав нацменьшинств в Украине окажется правдой, то оно не останется без реагирования Верховной Рады", - написал Яременко.

По его словам, в Украине хорошо известно, как Россия "защищает" свои "нацменьшинства".

"Не думаю, что кто-то даст Венгрии такой шанс. Да, и несмотря на все - венгры в Украине - это наши лояльные граждане, и Украинское государство несет полную ответственность за защиту их интересов и прав", - добавил нардеп.

Напомним, ранее во вторник в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента РФ сообщил ее представитель Вячеслав Володин заявил, что национальное собрание Венгрии обратились в Госдуму с просьбой объединить усилия для "защиты прав национальных меньшинств в Украине".

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Венгрия
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