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Украинские чемпионы мира U-20 получат рекордные премиальные

Украинские чемпионы мира U-20 получат рекордные премиальные

Андрей Павелко

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Президент Украинской ассоциации футбола, член Исполкома УЕФА Андрей Павелко заявил, что футболисты молодежной сборной Украины получат рекордные премиальные за победу на ЧМ U-20, передает УНН со ссылкой на УАФ.

По словам председателя федерации, футболисты получат призовые на специальном ужине 16 декабря.

"Вершиной текущего года стала грандиозная победа подопечных Александра Петракова на чемпионате мира U-20. Приятно сообщить, что 16 декабря на специальном торжественном ужине чемпионы получат заслуженную награду - рекордные премиальные", - рассказал Павелко.

Напомним, что президент Украины отметил государственными наградами игроков сборной Украины U-20.

Источник: УНН
Теги: футбол
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