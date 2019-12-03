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Вторник, 3 декабря 2019, 22:59 • Сергей Куркович • 6090
Украинские чемпионы мира U-20 получат рекордные премиальные
Андрей Павелко
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Президент Украинской ассоциации футбола, член Исполкома УЕФА Андрей Павелко заявил, что футболисты молодежной сборной Украины получат рекордные премиальные за победу на ЧМ U-20, передает УНН со ссылкой на УАФ.
По словам председателя федерации, футболисты получат призовые на специальном ужине 16 декабря.
"Вершиной текущего года стала грандиозная победа подопечных Александра Петракова на чемпионате мира U-20. Приятно сообщить, что 16 декабря на специальном торжественном ужине чемпионы получат заслуженную награду - рекордные премиальные", - рассказал Павелко.
Напомним, что президент Украины отметил государственными наградами игроков сборной Украины U-20.
Источник: УНН