В США опубликовали доклад о злоупотреблениях Трампа властью

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Комитет по разведке Палаты представителей Соединенных Штатов опубликовал доклад об импичменте президента США по обвинению Дональда Трампа в злоупотреблении властью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Доклад Демократической партии в значительной степени основан на 17 допросах свидетелей, которые были проведены в течение последних нескольких месяцев, в том числе 12 на двухнедельных публичных слушаниях, с показаниями, в которых подробно излагались длительные усилия, предпринятые личным адвокатом президента Рудольфом Джулиани, чтобы свергнуть посла США в Украине Мари Йованович, а затем подтолкнуть власти Украины, чтобы объявить о расследовании политических конкурентов президента

Ожидается, что выводы доклада об Украине и обструкции Конгресса будут включены в статью об импичменте.

Документ был утвержден во вторник вечером, 3 декабря, и положил начало следующего этапа импичмента - дебатов демократов и консерваторов в Судебном комитете Палаты представителей.

В ходе дебатов будет решено, направлять проект статей об импичменте Дональда Трампа в Палату представителей на голосование. Если большинство проголосует за принятие статей об импичменте, дело будет передано в Сенат для судебного рассмотрения по существу.

Напомним, сообщалось, что Трамп не явится на слушания по импичменту в Палате представителей.

Ранее в американских СМИ со ссылкой на информатора появилась информация о том, что Трамп мог нарушить правила нацбезопасности во время разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским в июле, попробовав давить на украинскую власть по расследованию дела сына своего конкурента на выборах 2020 Джо Байдена.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила на основании таких подозрений о начале процедуры импичмента Трампа.

Контролируемая демократами Палата представителей одобрила резолюцию об импичменте 31 октября.