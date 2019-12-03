Тренер украинца Малиновского признан лучшим наставником сезона Серии А

КИЕВ. 3 декабря. УНН. 61-летнего наставника итальянской "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини признали лучшим тренером сезона 2018-19 годов в итальянской Серии А, информирует УНН со ссылкой на Twitter клуба.

61-летнюю особу наградили благодаря достижениям прошлого сезона в котором он вывел в клуб в Лигу чемпионов, заняв с ним третью ступень в турнирной таблице.

Сейчас команда в которой выступает полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский борется за выход из группы Лиги чемпионов вместе с донецким "Шахтером" и загребским "Динамо".

Примечательно, что награда специалисту была вручена на специальном гала-вечере в Милане.