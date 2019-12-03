Регистрация | Вход |
USD: 23,97 -0,0633  EUR: 26,33 -0,1248 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 04 декабря 2019 00:12
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В ЮНИСЕФ рассказали, в каких сферах правительство делает недостаточно для жителей Донбасса
В ЮНИСЕФ рассказали, в каких сферах правительство делает недостаточно для жителей Донбасса
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
2220
Версия для печати

Тренер украинца Малиновского признан лучшим наставником сезона Серии А

Тренер украинца Малиновского признан лучшим наставником сезона Серии А

КИЕВ. 3 декабря. УНН. 61-летнего наставника итальянской "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини признали лучшим тренером сезона 2018-19 годов в итальянской Серии А, информирует УНН со ссылкой на Twitter клуба.

61-летнюю особу наградили благодаря достижениям прошлого сезона в котором он вывел в клуб в Лигу чемпионов, заняв с ним третью ступень в турнирной таблице.

Сейчас команда в которой выступает полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский борется за выход из группы Лиги чемпионов вместе с донецким "Шахтером" и загребским "Динамо".

Примечательно, что награда специалисту была вручена на специальном гала-вечере в Милане.

Источник: УНН
Теги: футбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.