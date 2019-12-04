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Криклий дал задание новым главам Укринфрапроекту и Укртрансбезпекы

Криклий дал задание новым главам Укринфрапроекту и Укртрансбезпекы

Владислав Криклий

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий представил новых руководителей Укринфрапроекту и Укртрансбезпекы и дал неотложные задачи. Об этом министр сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Непотизм и кумовство ликвидируются. Представил вчера новых руководителей Укринфрапроекту Кирилла Хомякова и Укртрансбезпекы Александра Погорелого. Оба - победители открытых конкурсов, с опытом работы в бизнесе. Поэтому ожидаю быстрых результатов в работе", - написал Криклий.

Так, новому руководителю Укринфрапроекту, министр дал следующие задачи:

- сформировать действенную программу безопасности движения, и отметил, что "3 200 000 000 гривен, заложенные в бюджете 2020 на программу безопасности, имеют тратиться на развитие инфраструктуры безопасности, а не на сомнительные инициативы, как это было до этого";
- ввести автоматическую фиксацию нарушений правил дорожного движения;
- подготовить проекты строительства и модернизации аэропортов Днепр, ведь бюджет 2020 году на аэропорт Днепр предусматривает 1 млрд млн гривен на реализацию проекта.

"Укртрансбезпека должна, во-первых, победить коррупцию, а не" бороться "с ней. Схемы должны быть уничтожены не только через кадровые изменения, но максимальную автоматизацию и цифровизацию процессов", - написал министр.

Он также ожидает в ближайшее время:

- полноценно работающую систему взвешивания в движении (автоматического габаритно-весового контроля) в пределах Украины;
- создание электронного кабинета перевозчика и появление нормальных сервисных функций учреждения;
- налаживание действенного контроля за соблюдением безопасности пассажирских перевозок и перевозок опасных грузов.

Криклий отметил, что будет контролировать их шаги к переменам.

Напомним, 27 ноября, правительство назначило новых глав Укртрансбезпекы и Укринфрапроекту.

Источник: УНН
Теги: Укртрансбезопасность
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