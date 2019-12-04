Регистрация | Вход |
USD: 23,97 -0,0633  EUR: 26,33 -0,1248 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 04 декабря 2019 02:27
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В ЮНИСЕФ рассказали, в каких сферах правительство делает недостаточно для жителей Донбасса
В ЮНИСЕФ рассказали, в каких сферах правительство делает недостаточно для жителей Донбасса
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
4710
Версия для печати

В Харьковской области мужчину насмерть сбил поезд

В Харьковской области мужчину насмерть сбил поезд

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Харьковской области грузовой поезд наехал на мужчину, который, вероятно, упал с платформы. Мужчина погиб на месте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП области.

Сообщается, что событие состоялась 3 декабря около 13:00 на железнодорожной платформе "Карачивка" в поселке Покотиловка.

"По предварительным данным, грузовой поезд совершил наезд на неустановленного мужчину, предположительно, упал с платформы. Машинист транспортного средства применял экстренное торможение однако избежать наезда не удалось. От полученных травм гражданин погиб на месте", - говорится в сообщении.

Указано, что в результате инцидента движение транспорта прекращалось почти на полтора часа.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Харьковского отдела полиции. Работники полиции выясняют личность погибшего и все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Харьковской области поезд насмерть сбил велосипедиста.

Источник: УНН
Теги: поезд, жертвы, Харьков и Харьковская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.