В Харьковской области мужчину насмерть сбил поезд

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Харьковской области грузовой поезд наехал на мужчину, который, вероятно, упал с платформы. Мужчина погиб на месте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП области.

Сообщается, что событие состоялась 3 декабря около 13:00 на железнодорожной платформе "Карачивка" в поселке Покотиловка.

"По предварительным данным, грузовой поезд совершил наезд на неустановленного мужчину, предположительно, упал с платформы. Машинист транспортного средства применял экстренное торможение однако избежать наезда не удалось. От полученных травм гражданин погиб на месте", - говорится в сообщении.

Указано, что в результате инцидента движение транспорта прекращалось почти на полтора часа.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Харьковского отдела полиции. Работники полиции выясняют личность погибшего и все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Харьковской области поезд насмерть сбил велосипедиста.