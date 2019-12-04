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Биатлонистка Джима получила травму перед индивидуальной гонкой КМ

Биатлонистка Джима получила травму перед индивидуальной гонкой КМ

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Участие ведущей биатлонистки Украины Юлии Джимы в будущих гонках первого этапа Кубка мира по биатлону встал под вопрос. Об этом в комментарии "UA:Биатлон" рассказал наставник женской сборной Украины Владимир Махлаев, передает УНН.

Джима получила повреждения головы в рамках тренировочного процесса.

"Непонятная ситуация с Джимой, как там ее травма. Будет улучшения, будет все нормально - побежит однозначно. Если будут какие-то боли, значит - нет. Она на тренировке столкнулась лоб в лоб с представительницей другой команды. Одна ехала в противоход, а другая - на спуск. Получила травму, сейчас болезненные ощущения у нее. Решили пока ее придержать", - рассказал Махлаев.

Заметим, что 5 декабря в Эстерсунде состоится индивидуальная гонка Кубка мира по биатлону среди женщин.

Источник: УНН
Теги: биатлон
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