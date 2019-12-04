Минсоцполитики начинает борьбу со "схемами на гуманитарке"

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Министерство социальной политики начинает борьбу со "схемами на гуманитарной помощи". Для этого в министерстве разработали и отправили на согласование с органами власти Постановление КМУ про "Некоторые вопросы организации ведения Автоматизированной системы регистрации гуманитарной помощи". Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель профильного министра Олег Коваль, передает УНН.

"Чтобы навести порядок в системе гуманитарной помощи мы разработали и отправили на согласование с органами власти Постановление КМУ про "Некоторые вопросы организации ведения Автоматизированной системы регистрации гуманитарной помощи", - написал Коваль.

Так, он возглавил рабочую группу по вопросам гуманитарной помощи, которая работает при Минсоцполитики, и объяснил, что именно их министерство отвечает за то, чтобы предоставить тому или иному груза, который заходит в Украину из-за границы, статус "гуманитарной помощи".

"Этот статус позволяет освобождать" гуманитарные товары "от уплаты налогов и таможенных платежей. А это - огромная "ниша" для нечестных дельцов уклониться от уплаты налогов: новый товар ввозится под видом" гуманитарки", продается затем на рынках и даже в модных бутиках - а государственный бюджет недополучает кучу денег", - написал заместитель министра.

Он также сообщил, что 19 ноября на заседании Рабочей группы, рассматривались 133 обращения о признании грузов гуманитарной помощью. Пока только 28 из них признали "гуманитарки". Что касается других направили запросы в соответствующие органы и ожидают результат. В основном "подтверждение" ожидают грузы с одеждой и обувью.

Исходя из статистических данных, с января по октябрь в Украину поступило 20,1 тыс. тонн гуманитарной помощи, которая была оформлена на 427 благотворительных фонда и организации от 39 стран-доноров. С ввозимыми товарами 55% составляет одежда и обувь - 11 тыс. тонн.

"Слышали ли вы о "беспрецедентной благотворительной раздаче гуманитарки" в нашей стране за последние 10 месяцев? А должны! Потому что речь идет о 11 млн курток, брюк или футболок!

Чисто гипотетически продолжим расчеты: если посчитать стоимость этой одежды даже по самым низким ценам (например, 1 единица одежды - всего 200 грн), то получается 2200000000 грн!!! Если бы растаможивать эту одежду по правилам "не гуманитарки", - это почти полмиллиарда грн только налога на добавленную стоимость в Государственный бюджет", - написал Коваль.

Так, у министерства возникают серьезные сомнения, куда и для чего на самом деле завозят вещи в Украину.

Напомним, что в таможенной службе хотят создать реестр гуманитарной помощи.