Регистрация | Вход |
USD: 23,97 -0,0633  EUR: 26,33 -0,1248 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 04 декабря 2019 02:26
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В ЮНИСЕФ рассказали, в каких сферах правительство делает недостаточно для жителей Донбасса
В ЮНИСЕФ рассказали, в каких сферах правительство делает недостаточно для жителей Донбасса
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
2790
Версия для печати

Нападающий молодежной сборной Бельгии пополнил ряды "Динамо"

Нападающий молодежной сборной Бельгии пополнил ряды "Динамо"

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Вице-чемпион Украины киевское "Динамо" подписало контракт с 19-летним нападающим юношеской сборной Бельгии Ибрагимом Каргбо-младшим. Об этом сообщает пресс-служба столичной команды, передает УНН.

Ибрагим Каргбо-младший подписал с "бело-синими" контракт сроком на 3,5 года.

Каргбо-младший начал заниматься футболом в школе бельгийского "Беерсхот". Далее был принят в школу английского "Рединга", а завершал свое футбольное обучение в академии сейчас клуба АПЛ - "Кристал Пэлас".

В январе 2018 года подписал первый профессиональный контракт с бельгийским клубом ФК "Роселар". С конца августа до 17 ноября этого года выступал на правах аренды в "Льерс Кемензонен". А 18 ноября по обоюдному согласию расторг контракт с клубом "Роселар".

За ФК "Роселар" игрок провел во втором дивизионе (аналог украинской Первой лиги) 13 матчей. За клуб из третьего дивизиона Бельгии "Льерс Кемензонен" в его активе 10 поединков при 2 голах.

Кроме того отметим, что Каргбо-младший вызывается в юношеские сборные Бельгии. Сейчас является игроком команды U-19, за которую сыграл уже 7 матчей (1 мяч).

Источник: УНН
Теги: футбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.