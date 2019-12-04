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Из-за непогоды в Киевской области произошло вдвое больше ДТП

Из-за непогоды в Киевской области произошло вдвое больше ДТП

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Киевской области из-за непогоды произошло 70 ДТП, что почти вдвое больше чем обычно. Об этом спикер полиции Киевской области Николай Жукович сообщил в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"Коммунальные службы работают в Киевской области очень положительно. Но, в этот период времени, когда начался сильный снегопад, вчера вечером, количество ДТП увеличилось. Мы за сутки фиксируем 30-40 ДТП, за вчерашнюю сутки их было 70. Имеется в виду ДТП без телесных повреждений и погибших. Уже к 24:00 практически все улицы городов и основные автодороги были усыпаны соответствующей смесью, уже не было гололеда", - пояснил он.

Напомним, в Киеве за понедельник, 2 декабря, произошло более 120 ДТП.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Киевская область
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