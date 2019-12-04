Двенадцать областей Украины внесены в Е-реестр лесорубных билетов

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Двенадцать областей Украины уже добвлены в Е-реестр лесорубных билетов и отображаются на карте заготовки древесины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства лесных ресурсов Украины.

"По состоянию на сегодня (3 декабря - ред.) на сайте пилотного проекта Держлисагентства "Лес в смартфоне" обнародована информация о 32,9 тыс. выданных разрешительных билетов на заготовку древесины. Разработана онлайн карта рубок, которая также работает в пилотном режиме, распространяется на 12 областей - Черниговскую, Полтавскую, Ровенскую, Киевскую, Волынскую, Тернопольскую, Закарпатскую, Житомирскую, Сумскую, Николаевскую, Винницкую, Херсонскую и Новоайдарское лесное хозяйство Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства", - идете ся в сообщении.

Указано, что реестр содержит ряд опций, в частности, можно выбрать необходимую область, лесхоз, лесничество, квартал и выдел, систему и тип рубок, их статус и период проведения.

Отмечается, что в настоящее время государственное предприятие "Лесной инновационно-аналитический центр" Гослесагентства продолжает процесс технического загрузки документов и онлайн карты и совершенствует сервер сайта.

Напомним, министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет анонсировал е-сервис вместо бумажных квитанций.