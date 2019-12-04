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С начала года украинцы оформили более 3 млн загранпаспортов и 1,5 млн ID-карточек

С начала года украинцы оформили более 3 млн загранпаспортов и 1,5 млн ID-карточек

КИЕВ. 4 декабря. УНН. С начала 2019 года украинцы оформили 3310620 загранпаспортов и 1473261 ID-карточек. Об этом Государственная миграционная служба Украины сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.

Так, с начала 2019 оформлено: 1473261 ID-карточек и 3310620 загранпаспортов.

В течение ноября 2019 года было оформлено более 217 000 загранпаспортов и более 138 000 ID-карточек.

Отмечается, что это меньше по сравнению с ноябрем 2018 года. Ведь в этом году, ID-карточек офорилы на 5% меньше, а загранпаспортов - меньше на 34%.

Как ранее сообщал УНН, миграционная служба оформила 4 миллиона паспортов гражданина Украины в форме ID-карты с января 2016 года - с начала оформления биометрических документов в Украине.

Источник: УНН
Теги: паспорт, биометрические паспорта
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