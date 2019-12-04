Украинка победила на легкоатлетических соревнованиях в Риме

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Представительница украинской легкой атлетики София Яремчук победила на соревнованиях Best Woman 10 km, которые принимал Рим, информирует УНН со ссылкой на пресс служба ФЛАУ.

В дисциплине бег по шоссе на дистанции 10 км Яремчук преодолела за 32,45 мин. Победителем мужского забега стал Жан Баптист Симукека из Руанды (30,20 мин).

"Я очень счастлива вдруг выиграть Best Woman 10 km и снова показать личный рекорд 32:45. Хотела бежать быстрее, но еще надо работать, делать больше скоростной работы. Была хорошая трасса, благоприятная погода. Все было направлено на победу и личный рекорд", - отметила Яремчук сайта отделения НОК Украины во Львовской области.

Напомним, что в начале года Яремчук стала призером других соревнований в Риме.