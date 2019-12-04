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Результативная игра Леня прервала серию поражений "Атланты" в НБА

Результативная игра Леня прервала серию поражений "Атланты" в НБА

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Центровой сборной Украины Алексей Лень помог "Атланте" победить "Голден Стэйт" в матче регулярного чемпионата НБА, передает корреспондент УНН.

Выйдя в середине первого игрового отрезка, наш земляк оформил два слэм-данки, а также забил с прохода. После большого перерыва центровой совершил еще один слэм-данк с передачи Эвана Тернера, который попал в топ-5 моментов соревновательного дня в НБА, и забил с фолом в рамках заключительной минуты встречи.

За 17 минут наш игрок набрал 11 очков (5/6 двухочковых, 0/1 трехочковых, 1/1 штрафных), 4 подбора, 2 перехвата, 1 потерю.

Отметим, что игра завершилась в пользу "Хокс" - 104:79. "Атланта" прервала серию из 10 поражений подряд.

Источник: УНН
Теги: баскетбол, НБА
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