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Среда, 4 декабря 2019, 03:43 • Сергей Куркович • 2805
Результативная игра Леня прервала серию поражений "Атланты" в НБА
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Центровой сборной Украины Алексей Лень помог "Атланте" победить "Голден Стэйт" в матче регулярного чемпионата НБА, передает корреспондент УНН.
Выйдя в середине первого игрового отрезка, наш земляк оформил два слэм-данки, а также забил с прохода. После большого перерыва центровой совершил еще один слэм-данк с передачи Эвана Тернера, который попал в топ-5 моментов соревновательного дня в НБА, и забил с фолом в рамках заключительной минуты встречи.
За 17 минут наш игрок набрал 11 очков (5/6 двухочковых, 0/1 трехочковых, 1/1 штрафных), 4 подбора, 2 перехвата, 1 потерю.
Отметим, что игра завершилась в пользу "Хокс" - 104:79. "Атланта" прервала серию из 10 поражений подряд.
Источник: УНН