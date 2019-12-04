За полтора месяца в Украине обнаружили почти три тысячи нелегалов

КИЕВ. 3 декабря. УНН. С 8 октября по 19 ноября 2019 года на территории Украины были проведены целевые профилактические мероприятия под условным названием "Мигрант", направленные на надзор и контроль за соблюдением законодательства Украины в миграционной сфере. В рамках проводимых мероприятий Государственная миграционная служба совместно с полицией обнаружили почти три тысячи нарушителей миграционного законодательства, передает УНН со ссылкой на сообщение прессслужбы ДМС.

"Совместными действиями территориальные органы и подразделения ГМС и НПУ обнаружили 2976 незаконных мигрантов, по 2838 из них принято решение о принудительном возвращении и 144 решения о принудительном выдворении. 124 иностранцев были размещены в пунктах временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, 963 - запрещено во "въезде в Украину", - сообщили в пресс-службе.

Сообщается, что за время проведения мероприятий территориальные органы и подразделения ГМС обеспечили выполнение 1656 решений о принудительном возвращении и 106 решений о принудительном выдворении иностранцев и лиц без гражданства с территории Украины.

Как сообщал УНН, по данным миграционной службы, в Украине официально живет почти 400 000 иностранцев.