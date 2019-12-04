Украинку назвали лучшей саблисткой года в мире

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Лозанне состоялся ежегодный конгресс Международной федерации фехтования (FIE), во время которого состоялось традиционное награждение лучших спортсменов и команд года, информирует УНН со ссылкой на сайт FIE.

Харлан получила награду лучшей спортсменке мира среди саблисток. Для украинки эту награду вручают уже третий год подряд.

Лучшим среди мужчин в сабле признали корейца О Сангука. Лучшей командой у женщин назвали Францию, а у мужчин - Южную Корею.

Заметим, что в шпаге аналогичную награду получили японец Казуясу Минобу и уроженка Гонконга Мэн Вэй Вивиан Конг.

Напомним, что Харлан является рекордсменкой по количеству выигранных наград Украины "спортсменка месяца".