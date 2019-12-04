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Адвокат родственников Героев Небесной сотни прекратила голодовку

Адвокат родственников Героев Небесной сотни прекратила голодовку

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Адвокат родственников Героев Небесной сотни Евгения Закревская объявила 4 декабря, что она прекратила голодовку, которую продолжала из-за угрозы прекращения расследования дел Майдана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Закревской в Facebook.

"Останавливаем голодовку, но не прекращаем контролировать выполнение властью плана действий по восстановлению следствия по делам Майдана и не теряем общественного внимания над этими делами. Как только исчезает внимание общества - исчезает приоритет для власти, и начинается коллапс", - отметила она.

Она добавила, что теперь надо требовать подписания принятого закона о перезагрузке ГБР президентом, а также указа главы государства об утверждении новой структуры ГБР, с созданным новым управлением по делам Майдана.

Напомним, нардепы приняли поправку к законопроекту о ГБР по "делам Майдана".

Источник: УНН
Теги: голодовка, Герои Небесной Сотни, адвокаты, Революция Достоинства
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