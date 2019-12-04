Регистрация | Вход |
USD: 23,97 -0,0633  EUR: 26,33 -0,1248 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 04 декабря 2019 08:23
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В ЮНИСЕФ рассказали, в каких сферах правительство делает недостаточно для жителей Донбасса
В ЮНИСЕФ рассказали, в каких сферах правительство делает недостаточно для жителей Донбасса
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
2400
Версия для печати

Дубль экс-нападающего "Динамо" вывел "Антверпен" в четвертьфинал Кубка Бельгии

Дубль экс-нападающего "Динамо" вывел "Антверпен" в четвертьфинал Кубка Бельгии

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Во встрече 1/8 финала Кубка Бельгии по футболу встретился ФК "Антверпен" с действующим чемпионом страны "Генк", передает корреспондент УНН.

При счете 1:1 во втором тайме бывший футболист киевского "Динамо" Мбокани вывел свой коллектив вперед, но основное время завершилось вничью - 2:2.

В дополнительные экстра-тайма соперники также не смогли выявить сильнейшего. В этот промежуток времени Мбокани оформил дубль (3:3). В серии пенальти конголезец также стал героем, забив победный 11-метровый удар. Таким образом 3:3, а в серии послематчевых пенальти 4:3 в пользу "Антверпена", который пробился в 1/4 финала Кубка Бельгии.

Примечательно, что Мбокани является лидером бомбардирской гонки чемпионата Бельгии - 13 голов против 9 в двух ближайших конкурентов, одним из которых является Роман Яремчук.

Источник: УНН
Теги: футбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.