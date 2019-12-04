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Мировые цены на нефть продолжили рост

Мировые цены на нефть продолжили рост

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале в среду утром выросли в цене до 61,32 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:05, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,82%.

При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 56,53 доллара за баррель, прибавив 0,77%.

Напомним, РФ запретила экспорт нефти в Украину.

Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.

Источник: УНН
Теги: нефть
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