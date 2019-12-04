Сегодня в Украине до 2 градусов тепла

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Украине в среду, 4 декабря, ожидается погода без существенных осадков, температура воздуха днем достигнет 2 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"4 декабря в Украине без существенных осадков. На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица", - сообщили синоптики.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-7°, в Карпатах до 11° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

Напомним, на этой неделе синоптики прогнозируют до 9 градусов тепла.