В "Слуге народа" заявили, что в ВР "перепутали" заявление по НАТО

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Из-за технических несогласованностей на сайте Верховной Рады опубликовали старый текст заявления по дальнейшему продвижению Украины в НАТО. Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа", председатель постоянной украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Последним вопросом повестки дня сегодняшнего (3 декабря - ред.) заседания ВР было заявление относительно нашего дальнейшего продвижения в НАТО. По просьбе МИД поддержать украинскую правительственную делегацию на саммите стран-членов НАТО, которая сейчас проходит в Лондоне, и напомнить нашим евроатлантическим партнерам о решении Бухарестского саммита 2008 года относительно ПДЧ для Украины Верховная Рада сегодня (3 декабря - ред.) приняла постановление. Из-за технических несогласованностей (аппарат ВР не привык, что депутаты работают после 18:00), на сайте Рады сейчас опубликован старый текст заявления. А новый появится только завтра (4 декабря - ред.)", - написал Чернев накануне поздно вечером.

При этом нардеп обнародовал его текст, где, в частности, указано: "Верховная Рада Украины...

Заявляет, что поддержка интеграции Украины в НАТО и предоставление нашему государству Плана действий относительно членства - это наиболее эффективная и выверенная инвестиция в обеспечение мира и безопасности, очередной шаг к укреплению системы международной безопасности.

Призывает парламенты стран-членов НАТО, во исполнение п. 23 Декларации Бухарестского саммита НАТО 2008 года, обратиться к министрам иностранных дел своих стран с предложением ускорить предоставление Украине Плана действий относительно членства.

Призывает Парламентскую ассамблею НАТО в ходе очередной весенней сессии 22-25 мая 2020 года в Киеве рассмотреть на пленарной сессии вопрос обращения к главам государств и правительств НАТО относительно предоставления Украине ПДЧ".

Напомним, 3 декабря нардепы приняли заявление о курсе Украины в НАТО. В частности, в обнародованном тексте того постановления говорилось: "Уполномочить председателя Верховной Рады Украины на подписание документов, совместно с президентом, премьер-министром Украины, необходимых для подтверждения намерения Украины получить План действий по членству в НАТО; обратиться к парламентам стран-членов НАТО с призывом способствовать получению Украиной Плана действий относительно членства в НАТО".