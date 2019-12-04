Рада проведет слушания по рынку земли

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Верховная Рада запланировала на 4 декабря парламентские слушания по земельной реформе в Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВР.

"Комитет Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики проводит парламентские слушания на тему: "Земельная реформа: отечественная модель оборота земель сельскохозяйственного назначения", - сообщили в парламенте.

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Проведение парламентских слушаний, как ожидается, будет способствовать привлечению внимания к проблемам законодательного обеспечения оборота земель сельскохозяйственного назначения в Украине, а также к определению стратегических направлений государственной политики по этому вопросу.

Слушания должны состояться в зале заседаний Верховной Рады, начало запланировано на 15 часов.

Напомним, провести слушания по земельной реформе в Верховной Раде предлагали в октябре. Также правительство запланировало 18 региональных форумов для разъяснения вопроса рынка земли.

Добавим, согласно результатам очередного опроса, 58% украинцев не поддерживают введение рынка земли.

В то же время, соответствующий законопроект - об открытии такого рынка - Верховная Рада уже проголосовала в первом чтении. Произошло это под крики "Ганьба!".

Как отметил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, за законопроект о рынке земли в целом в Верховной Раде нардепы планируют проголосовать или со 2 декабря, или 16 декабря. В закон о рынке земли поступило более 3 тыс. поправок.

Президент Зеленский заявлял, что ожидает рассмотрения вопроса рынка земли этой парламентской неделе.

Одним из проблемных вопросов является разрешение иностранцам покупать землю. Президент Владимир Зеленский отметил, что его будут решать на референдуме украинцы. В СН указали, что референдума по рынку земли стоит ожидать в январе-феврале 2020 года.