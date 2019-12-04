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Водителей предупредили о снеге и гололедице на дорогах

Водителей предупредили о снеге и гололедице на дорогах

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Автодороги государственного значения по состоянию на утро среды, 4 декабря, местами заснеженные, иногда наблюдается гололедица. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, пробок не зафиксировано. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.

"По состоянию на 6:00 4 декабря на всей территории страны без осадков, только в Днепропетровской области местами небольшой снег. Покрытие на автодорогах государственного значения, где выпадали осадки, - местами заснеженное и мокрое. В Донецкой и Запорожской областях местами гололедица. В Сумской области - местами накат. Средняя температура воздуха колеблется от -6 до +1°С", - сообщили дорожники.

Как отмечается, на перевалочных участках дорог без осадков. Температура воздуха -2...-15°С.

"Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, пробок в движении не зафиксировано", - добавили дорожники.

Напомним, 4 декабря в Украине до 2 градусов тепла.

Источник: УНН
Теги: снег, Укравтодор, дорога, гололед
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