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Суточный отбор газа из ПСГ Украины достиг 71 млн куб. м

Суточный отбор газа из ПСГ Украины достиг 71 млн куб. м

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 2 декабря уменьшился до 20,637 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные АО "Укртрансгаз".

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.

В то же время, 2 декабря из ПХГ Украины было отобрано 71,76 млн куб. м газа.

При этом в данных за 2 декабря указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии - 2,92 млн куб. м, из Польши - 1,07 млн куб. м газа, из Венгрии голубое топливо не поступало.

Так, украинские ПХГ на сегодня заполнены на 66%.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Как сообщал УНН, с ноября 2018 года цена на газ для населения выросла до 8550 грн за тыс. куб. м, с мая ее начали уменьшать. Нафтогаз установил цену на газ для населения в ноябре в 4899,00 грн за тысячу кубометров.

Источник: УНН
Теги: газ, ПХГ
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