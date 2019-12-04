В Украине из снежной ловушки достали 67 грузовиков

КИЕВ. 4 декабря. УНН. С начала осложнения погодных условий в снежной ловушке затряли 67 грузовиков и 3 легковушки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины.

Так, автомобили застряли в Кировоградской, Хмельницкой, Полтавской, Ровенской и Харьковской областях.

В частности, начиная с 21:00 и до утра 3 декабря спасатели Кировоградской области помогли водителям 46 грузовых и 2 легковых автомобилей.

В Хмельницкой области спасатели вытащили из кювета автомобиль, в котором находились отец с 7-летним сыном. Их машина съехала с дороги из-за снегопада.

В Полтавской области спасатели отбуксировали из снежного плена 12 грузовых автомобилей, в которых находились 12 человек.

В то же время в Ровенской области, а именно в Млыновском районе, спасатели ГСЧС с помощью тяжелой инженерной техники помогли отбуксировать 6 грузовиков.

В Харьковской области значительных осложнений дорожного движения не было. Спасатели ГСЧС только раз привлекались для помощи водителям грузовиков, которые не могли самостоятельно преодолеть крутой подъем на выезде из поселка Старый Салтов в Волчанском районе.

Напомним, 2 декабря с запада на территорию Украины переместился циклон, который, двигаясь в северо-центральном направлении, вызвал осложнения погодных условий, выпадение мокрого снега и гололед. Образовался снежный покров от 2 до 7 см, в горных районах, в западных областях - до 10 см.

Как ранее сообщал УНН, автодороги государственного значения по состоянию на утро среды, 4 декабря, местами заснеженные, иногда наблюдается гололедица.