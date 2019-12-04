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Милованов рассказал, в каких областях работает больше всего украинцев

Милованов рассказал, в каких областях работает больше всего украинцев

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал, что больше всего украинцев работает в торговле, сельском, лесном и рыбном хозяйстве и промышленности. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"В какой отрасли в Украине работает более всего людей? Статистика дня. Торговля - 3 654 700 человек, сельское (и лесное, и рыбное) хозяйства - 2 937 600 человек, промышленность - 2 426 000 человек", - написал Тимофей Милованов.

Он также добавил, что меньше всего людей работает в сфере информации и телекоммуникации - лишь 280 300 человек.

Напомним, Милованов назвал области с самой низкой зарплатой.

Источник: УНН
Теги: Украина, трудоустройство, работа, Тимофей Милованов
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