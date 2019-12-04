"Манипуляция, присущая РФ": Зеркаль объяснила свои слова The New York Times

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в июле знала, что вопрос о предоставлении Украине военной помощи до сих пор находится без окончательного решения - тогда это не выглядело как проблема. Об этом Зеркаль рассказала во вторник в эфире Радио НВ, комментируя свое заявление для The New York Times, передает УНН.

"Действительно, я имела такую информацию (о военной помощи Украине - ред.) из письма, полученного от нашего посольства в США. Это был конец июля, и там среди прочего говорилось, что вопрос о предоставлении Украине военной помощи до сих пор находится без окончательного решения. Никаких дополнительных акцентов на том, что это проблема, что они очень нервничают, или видят в этом какой-то умысел, не было. Оно было среди другой информации. Оно привлекло мое внимание, потому что для меня было действительно понятным, почему оно еще не решено, но ощущение, что это - кризис, это может привести к каким-то последствиям, у меня не было. Это был один из вопросов, которые я потом хотела обсудить с Андреем Ермаком. Но этой встречи также не было, она не состоялась в августе", - сказала Зеркаль.

По ее словам, когда встреча с помощником Президента все же состоялась в сентябре, то этот вопрос уже широко обсуждался, и "лишний раз обсуждать его с Андреем не было ни возможности, ни желания".

"То, что было в статье, которая вышла сегодня, очень далеко от действительности, и это - такой пример манипуляции, который, я считала, присущий только Российской Федерации", - добавила она.

Напомним, накануне NYT со ссылкой на Зеркаль сообщило, что Украина знала о замораживании военной помощи США еще в июле.