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Украинцам на зимние праздники назначили 19 дополнительных поездов

Украинцам на зимние праздники назначили 19 дополнительных поездов

КИЕВ. 4 декабря. УНН. На зимние праздники в Украине назначили уже 19 дополнительных поездов и продолжили маршруты семи поездов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе АО "Укрзализныця".

"На новогодние и рождественские праздники Укрзализныця уже назначила 19 дополнительных поездов в популярных направлениях. Еще 7 поездов для удобства пассажиров будут курсировать по продленным маршрутам", - сообщили в компании, добавив перечень этих поездов.

Всего к зимним праздникам Укрзализныця планирует назначить 35 дополнительных поездов.

Напомним, Укрзализныця будет повышать цены на билеты.

Источник: УНН
Теги: Укрзализныця, Новый год, поезд, Рождество Христово
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