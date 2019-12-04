Во Львове водитель сбил шестилетнюю девочку

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Во Львове водитель автомобиля Ford сбил шестилетнюю девочку, которая вышла на проезжую часть. Сейчас ребенок находится в больнице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП во Львовской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 3 декабря, около 8:30, на улице Окуневского.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля Ford, 28-летний львовянин, совершил наезд на шестилетнюю девочку, также жительницу Львова, которая вышла на проезжую часть.

В результате наезда ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, неподалеку от Чернигова водитель автомобиля сбил насмерть девятиклассницу и скрылся с места происшествия.