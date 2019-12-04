Загороднюк назначил служебное расследование из-за неаттестации "киборга" Межевикина

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк назначил служебное расследование и взял под личный контроль дело "киборга" Евгения Межевикина после его неаттестации. Об этом он записал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Ситуацию вокруг Евгения Межевикина знаю. Только что говорил с ним по телефону. Назначаю служебное расследование, чтобы выяснить реальное положение вещей в подразделении, где служит Евгений. После этого приму соответствующие решения, которые будут обнародованы. Это вопрос беру под личный контроль", - отметил министр.

Загороднюк также отметил, что бойцов надо мотивировать, а не создавать препятствия.

"Отдельно хочу обратиться к командирам. Вы должны четко понимать, что каждый воин с боевым опытом - это наша самая большая ценность. Мы должны поддерживать их и мотивировать служить в ВСУ, а не создавать препятствия и оценивать их роль исключительно по "оценочным карточкам", - добавил он.

Отметим, что в документе, который Евгений Межевикин опубликовал на странице в Facebook, говорится, что подполковник часто находился на больничном и в отпуске, не вполне выполнял свои обязанности. Из-за чего сделан вывод, что он не соответствует должности заместителя начальника управления подготовки воинской части.

Так, за уровень теоретических и практических умений ему поставили по три балла.

Межевикин прокомментировал это словами: "Теперь меня нужно по аттестации убирать с должности".

Добавим, подполковник Евгений Межевикин является киборгом Донецкого аэропорта.

Напомним, с начала 2019 года в Украине по приговору суда с военной службы был уволен 21 офицер.