Зеленский начал встречу тет-а-тет с премьером Швеции

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Киеве началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Королевства Швеция Стефана Лёвена. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского с пемьер-министром Королевства Швеция Стефаном Лёвеном, который находится в Украине с рабочим визитом", - сообщили в ОПУ.

Глава государства встретил премьер-министра на крыльце Мариинского дворца, после чего провел гостя в зал, где состоится представление членов делегации Швеции и Украины.

После встречи Президента Украины и Премьер-министра Швеции в формате один на один предусмотрены украинского-шведские переговоры под председательством Владимира Зеленского и Стефана Левена.

После завершения переговоров запланировано общение Президента Украины и премьер-министра Швеции с представителями украинских и иностранных средств массовой информации.