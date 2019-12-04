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Руководители НААН разоблачены на коррупции в более 1 млн долларов

Руководители НААН разоблачены на коррупции в более 1 млн долларов

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Киеве Служба безопасности Украины разоблачила на коррупции в более 1 млн долл. двух руководителей среднего звена Национальной академии аграрных наук Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Злоумышленники требовали от коммерсанта деньги за право поставлять сельхозпродукцию на государственные предприятия, подчиненные академии. Так за поставки зерновых дельцы требовали 50 тысяч долларов "отката".

Кроме того чиновники сделали поставщику еще одно "бизнес-предложение" - приобрести за 1 миллион долларов должность руководителя одного из предприятий академии.

Сообщается, что оперативники спецслужбы совместно с Генпрокуратурой и ГБР задержали обоих фигурантов дела при получении частей неправомерной выгоды.

Также в рамках начатого уголовного производства проводятся следственные действия.

Напомним, главу одного из комитетов Общественного совета КГГА разоблачили во взятке.

Источник: УНН
Теги: СБУ, коррупция, аграрная продукция
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