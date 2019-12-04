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В кафе в Хмельницкой области прогремел взрыв, есть травмированные

В кафе в Хмельницкой области прогремел взрыв, есть травмированные

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В городе Славута Хмельницкой области в кафе "Монако" взорвался твердотопливный котел, в результате чего травмы получили два человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в области.

"В Хмельницкой области поступило сообщение о том, что вероятно в результате нарушения в системе циркуляции воды произошел гидровзрыв твердотопливного котла без последующего горения в помещении котельной кафе "Монако", расположенного по улице Ярослава Мудрого, 35 в городе Славута", - говорится в сообщении.

Вследствие этого события в приемное отделение Славутского ЦРБ доставлены граждане 1963 г.р. и 1972 г.р.

После осмотра пострадавших врачами было установлено, что гражданка 1963 г.р. получила травмы в виде ушиба головы, ожога II ст. левой кисти, забойно-рваной раны левой голени, гражданка 1972 г.р. получила травмы в виде ушиба головы, царапины правой височной области, состояние удовлетворительное, после проведения обследования от госпитализации отказались.

Выездом на место происшествия установлено, что повреждено оконную раму, двери, внутреннюю облицовку стен котельной без разрушения основных несущих конструкций.

Напомним, в Харькове раздался взрыв в гаражном кооперативе "Слобода".

Источник: УНН
Теги: кафе, взрывы, Хмельницкий и Хмельницкая область, ГСЧС
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