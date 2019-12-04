Регистрация | Вход |
USD: 23,97 -0,0633  EUR: 26,33 -0,1248 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 04 декабря 2019 13:36
Получить тестовый доступ
Избрание меры пресечения киллерам, которые убили 3-летнего мальчика
Эксклюзивные новости УНН
В ЮНИСЕФ рассказали, в каких сферах правительство делает недостаточно для жителей Донбасса
В ЮНИСЕФ рассказали, в каких сферах правительство делает недостаточно для жителей Донбасса
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
5235
Версия для печати

На трассе до границы с Польшей столкнулись легковушка и грузовик, есть пострадавшие

На трассе до границы с Польшей столкнулись легковушка и грузовик, есть пострадавшие

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Во Львовской области на автодороге "Львов - Шегини" произошло ДТП с участием легкового автомобиля Opel Vectra и грузовика Renault Magnum, в результате чего травмировались трое человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП во Львовской области.

"Как предварительно установили правоохранители, столкнулись легковушка Opel Vectra, которым управлял 43-летний местный житель и грузовик Renault Magnum с прицепом под управлением 59-летнего жителя Волынской области. В результате столкновения водитель Opel и его пассажиры - женщина в возрасте 39 лет и 14-летний парень - получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

На данный момент полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Добавим, "Шегини" - пункт пропуска через государственную границу Украины на границе с Польшей.

Напомним, под Одессой столкнулись маршрутка и легковушка, травмированы восемь человек.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Львов и Львовская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.