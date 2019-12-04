На трассе до границы с Польшей столкнулись легковушка и грузовик, есть пострадавшие

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Во Львовской области на автодороге "Львов - Шегини" произошло ДТП с участием легкового автомобиля Opel Vectra и грузовика Renault Magnum, в результате чего травмировались трое человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП во Львовской области.

"Как предварительно установили правоохранители, столкнулись легковушка Opel Vectra, которым управлял 43-летний местный житель и грузовик Renault Magnum с прицепом под управлением 59-летнего жителя Волынской области. В результате столкновения водитель Opel и его пассажиры - женщина в возрасте 39 лет и 14-летний парень - получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

На данный момент полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Добавим, "Шегини" - пункт пропуска через государственную границу Украины на границе с Польшей.

Напомним, под Одессой столкнулись маршрутка и легковушка, травмированы восемь человек.