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В "газовом деле" Онищенко четвертый раз не произошло заседание

В "газовом деле" Онищенко четвертый раз не произошло заседание

Александр Онищенко

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Высший антикоррупционный суд в четвертый раз перенес рассмотрение обвинительного акта в так называемом "газовом деле" по обвинению народного депутата Украины VII созыва Александра Онищенко и его финансового директора Елены Павленко. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП в Facebook.

"Несмотря на то, что обвиняемые в четвертый раз не явились на заседание, коллегия судей так и не смогла перейти к рассмотрению ходатайства прокуроров САП о специальном судебное разбирательстве", - говорится в сообщении.

Так, было принято решение о переносе рассмотрения дела.

"Дата следующего заседания будет сообщена дополнительно", - отмечается в сообщении.

Напомним, по версии следствия, народный депутат VII и VIII созывов Александр Онищенко является основателем и руководителем преступной организации, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 противоправно завладели более 1,6 млрд грн от реализации природного газа. В результате таких действий ПАО "Укргаздобыча" (100% акций принадлежат государственной НАК "Нафтогаз Украины") нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн.

В общем следствие установило причастность к участию в "газовой схеме" 29 человек. Среди них - двое близких людей, которые выполняли роль организаторов, остальные - работники ОАО "Укргаздобыча", юрист, финансисты, руководители компаний и др.

Как сообщалось, Александра Онищенко задержали в Германии. Решается вопрос об его экстрадиции.

Источник: УНН
Теги: суд, газ, Укргаздобыча, Александр Онищенко
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