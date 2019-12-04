ВР вернется к рассмотрению законопроекта о рынке электроэнергии после перерыва

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В пленарном заседании Верховной Рады объявлен перерыв до 12.30, передает корреспондент УНН.

До перерыва народные депутаты перешли к рассмотрению законопроекта, которым предлагается внести изменения в Закон Украины “О рынке электроэнергии”.

В частности, в документе предусмотрена правка, которой “Запрещается продажа и/или поставке электрической энергии, импортируемой из Российской Федерации, по двусторонним договорам и на внутришньодобовому рынке.

Во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергетической системе Украины Кабинет Министров Украины имеет право отменять запрет, установленный абзацем первым настоящей части, определив срок возобновления действия такого запрета”.

Представлял законопроект с трибуны ВР председатель комитета по энергетике и ЖКХ Андрей Герус, который отметил, что норма запрещающая и защищает Украину от поставок электроэнергии из РФ по двусторонним контрактам. В то же время народные депутаты, которые не поддерживают эту правку отметили, что норма позволяет экспортировать российскую электроэнергию через Беларусь. По словам Геруса, объемы импорта электроэнергии из Беларуси пока составляют 0,5% от всего объема импорта.

Добавим, что законопроект также, пронуе внести изменения в действующее законодательство, “в части: определения дополнительного источника покрытия части расходов на выполнение специальных обязанностей по покупке электрической энергии по ”зеленому“ тарифу и (или) по аукционной цене с учетом надбавки к ним, установленными (определенными) согласно закону Украины “Об альтернативных источниках энергии”; уточнение составляющих расчета стоимости услуги по обеспечению увеличения доли производства электроэнергии из альтернативных источников, которая предоставляется гарантированным покупателем; предоставление регулятору права на период до 1 июля 2023 устанавливать предельные цены на рынке “на сутки вперед”, на внутрисуточном рынке и балансирующем рынке для каждой торговой зоны и принимать решение об обязательности представления производителями предложений (заявок) на продажу электрической энергии на рынке “на сутки вперед”.

Также, согласно законопроекту, регулятор будет иметь право в 1 апреля 2020 устанавливать тарифы на уровне себестоимости на отпуск электрической энергии производителям, которые осуществляют комбинированное производство электрической и тепловой энергии на теплоэлектроцентралях, в случаях, предусмотренных решением Кабинета Министров Украины о возложении специальных обязательств.