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Убийство 3-летнего мальчика в Киеве: поступило ходатайство о проведении заседания в закрытом режиме

Убийство 3-летнего мальчика в Киеве: поступило ходатайство о проведении заседания в закрытом режиме

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Шевченковский районный суд Киева поступило ходатайство о закрытом судебном заседании по избранию меры пресечения подозреваемым в убийстве 3-летнего мальчика в центре столицы. Об этом перед началом судебного заседания сообщила пресс-секретарь суда Ольга Пивень, передает УНН.

"От органов досудебного расследования поступило ходатайство о закрытом судебном заседании", - сказала Пивень.

Напомним, 1 декабря в результате обстрела автомобиля в центре столицы погиб трехлетний мальчик.

Позже полиция задержала подозреваемых в убийстве и нашла оружие, из которого было совершено убийство. Двум задержанным было объявлено подозрение.

В прокуратуре сообщили, что установлено следствием. По версии следствия, подозреваемые, двое граждан Украины, 18 и 19 лет, действуя по заказу неустановленного лица, разработали совместный план совершения убийства депутата, определив место для его осуществления - площадка у ресторана в центре Киева, а также пути подхода и отхода.

Указано, что для выполнения плана подозреваемые арендовали комнату в хостеле недалеко от ресторана. Исполнитель выстрелил с балкона комнаты, в то время как другой подозреваемый следил за ситуацией с улицы. После совершения выстрела, от которого погиб мальчик, подозреваемые скрылись с места преступления на авто.

Источник: УНН
Теги: суд, убийство, Киев, дети
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